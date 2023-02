Con il Pontedera il 15 febbraio alle 18

Dopo l’attesa, ora c’è una data per il recupero di Vis Pesaro-Pontedera, rinviata il 22 gennaio scorso per impraticabilità del manto del "Benelli". Sì, perché la Lega Pro ha ufficializzato mercoledì 15 febbraio alle 18 come slot utile per recuperare una partita che, a conti fatti, non è mai iniziata. E che potrebbe proiettare i biancorossi a quota 30 in classifica. O forse più, perché il derby col Rimini è spartiacque inevitabile prima del replay coi toscani.

Biglietti. I tagliandi acquistati per la gara mai disputata possono essere utilizzati per accedere al "Benelli" in occasione della gara. Scaduto il termine ultimo (6 febbraio) per chiedere il rimborso dei biglietti.