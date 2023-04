Con la Gevi si gioca sabato per l’ordine pubblico Ridati 5 punti a Varese: ecco la nuova classifica

Alla fine hanno prevalso le necessità di ordine pubblico e la Lega Basket ha dato l’ok ad anticipare la partita fra Gevi e Carpegna Prosciutto a sabato 29 aprile (palla a due alle ore 19). Giocando domenica c’era il rischio di rimanere intrappolati in mezzo ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli calcio e di non riuscire ad arrivare al palazzetto, non solo per i tifosi della formazione partenopea ma anche per arbitri, cronometristi e persino per le stesse squadre "creando un obiettivo ostacolo al regolare svolgimento della gara in questione" sottolinea il comunicato della Lega Basket. Tanto che, a questo punto, la partita di calcio fra Napoli e Salernitana potrebbe essere posticipata al 30 aprile, evitando così qualsiasi concomitanza fra i due eventi sportivi.

Nel frattempo ieri la Corte federale di appello ha parzialmente graziato Varese restituendole 5 punti.

"Visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Openjobmetis Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva" dice il comunicato della Fip.

Ecco la nuova classifica: Segafredo Bologna 44, Armani Milano 42, Bertram Tortona 36, Umana Venezia, Banco di Sardegna Sassari 32, Dolomiti Energia Trento, Happy Casa Brindisi 28, Carpegna Prosciutto, Germani Brescia 26, Givova Scafati, Nutribullet Treviso 22, Openjobmetis Varese 21, Pallacanestro Trieste, Unahotels Reggio Emilia, Gevi Napoli 20, Tezenis Verona 18.

e.f.