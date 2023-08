"Con la riforma saranno a rischio anche molte società cestistiche"

"Assisto con un certo sconcerto alla entrata in vigore della riforma dello sport, che è arrivata all’oggi attraversando quattro governi ed arrivando a mettere sullo stesso piano la società bocciofila e la Juventus". Enzo Belloni, assessore comunale e dirigente sportivo di lungo corso (fondatore dei "Bees"), appare preoccupato. L’attuale situazione nasce delle sentenze della cassazione sui dipendenti dello sport. "Mettere cose diverse sullo stesso piano – aggiunge Enzo Belloni – non porta certo a risultati positivi. Le bocciofile infatti sono gestite totalmente da dei volontari e con le sole quote dei ragazzi iscritti non puoi gestire nulla. In realtà siamo in pieno “italian style“: più carta che altro. Prevediamo qualcosa come tre chili di carta per ogni bambino iscritto ad una società sportiva".

Ci vuole fare un elenco dei problemi? "Ogni società avrà bisogno dei commercialista, del consulente del lavoro. Ci sarà la necessità di comunicare al centro per l’impiego tutti i dati degli allenatori. In più bisognerà applicare la procedura per la sicurezza del lavoro. E’ saltata solo la complicazione della fattura elettronica. Ma non si riuscità a far sopravvivere le società. Sa cosa succederà?". Cosa? "Sopravviveranno le più forti: una mangerà l’altra. In realtà si deve trovare un modo per sostenere le società dilettantistiche e non per complicare loro la vita: piscine, palestre, società di padle e tutto il resto vengono messe sullo stesso piano". Fino a quando? "Le attività hanno tutte un costo. Rimborsi, pulmino, personale di assistenza. Come si fa ad andare avanti se nessuno può alzare le quote?". "Pagare le tasse è giusto: ma la burocrazia – conclude Enzo Belloni – conta di più. Andrebbe anche detto che certe incombenze fiscali non ci sono dappertutto alla stessa maniera in Italia. Oppure non ci sono gli stessi controlli". Ne parliamo anche con Federico Ligi, general manager del Loreto Basket: "La riforma farà morire – sottolinea – molte società, ne sono quasi sicuro. Io credo che una società abbia la necessità di farsi seguire da un commercialista, da un consulente competente. Manca un quadro chiaro dell’esborso fiscale. Tanti non hanno ben chiaro che un giocatore parte dal netto, la parte delle tasse è a carico totalmente della società". Il gioco tra netto e lordo è già cominciato con gli stipendi dichiarati dei giocatori, soprattutto nelle categorie semi-professionistiche come la serie A2 o la serie B di basket. "La riforma dei campionati? La Federazione ha l’obiettivo di mescolare le carte. Io ho vissuto due riforme devastanti a Senigallia una con 8 retrocesioni in un annno e l’altra da 16 retrocessioni. Questa riforma mi pare – dice ancora Federico Ligi ai microfoni della trasmissione web “Immarcabili“ – un altro ritorno al passato. Questa B interregionale ad esempio però mi pare ad ogni livello molto competitiva. Sperando sempre che le attuali società sportive tengano ancora botta".

Luigi Luminati