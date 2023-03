"Con Pesaro vogliamo rifarci dei due ko subiti"

Chiamarla bestia nera è forse esagerato, di sicuro finora Pesaro è la squadra che ha fatto più soffrire Varese, battendola sia in campionato che nei quarti della Final Eight di Coppa Italia. Tanto che l’attesa per l’anticipo di domani sera, valido per la 21ª giornata, sta assumendo proporzioni superiori al normale, sia per i giocatori della Openjobmetis che per i tifosi varesini, scottati da questi due ko, specialmente quello di Torino che li ha rimandati a casa dalla festa dopo una sola serata.

Giovanni De Nicolao, l’alter ego italiano di Colbey Ross, racconta le sensazioni del pre-partita. "Sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare è approcciare bene alla gara. Quella con Pesaro è diventata quasi un classico di quest’anno. Dobbiamo e vogliamo per forza rifarci dalla due sconfitte subite - sottolinea il fratello minore di Andrea De Nicolao, che gioca a Venezia -. Dobbiamo uscire sempre bene dal riscaldamento perché possiamo essere davvero un grosso problema per le altre squadre se ci riusciamo. Ce lo siamo detti anche a Napoli, ce lo stiamo ripetendo in questi giorni e speriamo di farcela domani".

I temi tattici della sfida potrebbero cambiare in assenza di Charalampopoulos, che a Torino aveva messo in croce la difesa varesina con il suo gioco spalle a canestro: "Pesaro è un’ottima squadra, tatticamente nell’ultima gara ci ha portato molto in post basso, mettendoci in grande difficoltà e questo ha funzionato per loro - ammette il play -. In campionato, invece, ci aveva fatto male con le giocate da fuori di Moretti e Cheatam, che avevano aperto il campo. Poi è chiaro che nelle due sconfitte ha influito l’approccio che abbiamo avuto, sbagliato, al match, che in entrambi i casi ci ha costretto ad inseguire". Anche questa sarà una chiave, l’approccio, che alle Final Eight fu straordinario da parte della Vuelle. Il campo di Varese è sempre ostico e il pubblico si gasa facilmente, quindi servirà saper reggere l’urto per non finire subito fuori strada.

e.f.