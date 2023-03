Contro la Reggiana dirigerà Maggio di Lodi Ecco gli orari delle gare

L’ultimo calcio d’inizio (si spera) della stagione 20222023? Domenica 23 aprile alle 14:30, al "Benelli", contro la Carrarese. Lo ha deciso la Lega Pro, che ha ufficializzato gli orari delle gare dalla 15esima alla 19esima giornata del girone di ritorno. Il calendario delle altre gare: Via-Entella (domenica 263, ore 14:30), Gubbio-Vis (sabato 1 aprile, ore 17:30), Vis-Imolese (giovedì 64, ore 20:30), Cesena-Vis (sabato 154, ore 17:30). Capitolo arbitro. Sarà Enrico Maggio di Lodi il direttore di gara del big match del "Benelli" con la Reggiana (domenica, ore 14:30). Il fischietto lombardo, al quinto anno di CAN C, ha ben due precedenti coi biancorossi: sue le direzioni di Fermana-Vis Pesaro 1-1 (Serie C 1920) e Vis Pesaro-Carpi 3-2 (Serie C 2021). Ben tre invece gli incroci con gli emiliani: Sudtirol-Reggiana 0-3 (Serie C 1920), Imolese-Reggiana 0-1 (Serie C 2122) e Torres-Reggiana 0-2 (Serie C 2223). Nella stagione in corso ha diretto 12 gare di serie C, incluse 3 sfide del girone B (Montevarchi-Carrarese 2-1, Entella-Cesena 0-0, Torres-Reggiana 0-2), collezionando 56 ammonizioni, 5 espulsioni e 2 rigori concessi. I suoi assistenti saranno Mattia Bartolomucci di Ciampino e Francesco Valente di Roma 2. Quarto ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa.

Riccardo Spendolini