Coppa Italia:. Amatori scivola contro Modena

In Coppa Italia di serie B di hockey su rotelle l’Amatori Pesaro perde per 5-3 con il Modena. Nella pista di Borgo Santa Maria una bella e combattuta partita tra l’ Amatori Pesaro, con molte assenze e tanti giovani, e il Modena, si conclude con la vittoria dei modenesi. Dopo l’iniziale svantaggio con una sfortunata autorete che trafigge il portiere Giraldo, in costante crescita, Pesaro reagisce sull’ asse Roberti- Barberi, portandosi sul 2-1. Un paio di disattenzioni difensive portano Modena sul 2-3 , prima del pareggio 3-3 di Barberi, su assist di Roberti con cui si conclude una vibrante prima frazione. Nella ripresa si mantiene l’ equilibrio fino al sorpasso definitivo modenese negli ultimi 10’, con 2 reti che decretano la vittoria canarina. Non è mancato l’impegno. Prossima gara sabato 25 novembre contro l’attuale capolista del girone, la Scandianese.

b.t.