Coppa Italia: ecco i derby

Il Comitato regionale della Figc ha comunicato le date e il calendario della partite di Coppa Italia regionale sia di Eccellenza che di Promozione.

Eccellenza. Lo svolgimento della manifestazione avverrà mediante scontri diretti con gare di andata e ritorno e prenderà il via domenica 3 settembre alle ore 15,30 con le seguenti gare valevoli per l’andata degli ottavi di finale: Urbania-Urbino; K Sport Montecchio Gallo-Jesi, Castelfidardo-Osimana; Montefano-Chiesanuova; Civitanovese-Maceratese, Tolentino-Sangiustese; Montegranaro-Monturano; Montegiorgio-Atletico Azzurra Colli. Le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 20 settembre sempre alle ore 15,30. Il calendario poi propone i quarti di finale nelle seguenti date: mercoledì 4 ottobre (gare di andata) e mercoledì 18 ottobre (gare di ritorno. Le Semifinali sono previste per mercoledì 1 novembre (andata) e mercoledì 15 novembre (ritorno). La finale su campo neutro si giocherà il 21 dicembre. Le società hanno l’obbligo di impiegare almeno due under: un calciatore nato dall’ 1 gennaio 2003 in poi e uno nato dal 1 gennaio 2004.

Promozione. Il programma (Sedicesimi di finale). Gare di andata, sabato 2 settembre alle ore 16,30: Valfoglia-Gabicce Gradara; Vismara-Villa San Martino; Fermignanese-Pergolese; Atletico Mondolfo Marotta-Sant’Orso; Barbara Monserra-Marina; Moie Vallesina-Fabriano Cerreto- Osimo Stazione-Portuali Calcio; Appignanese-Vigor Castelfidardo; Matelica-Aurora Treia (ore 15); Casette Verdini-Cluentina Calcio; Trodica-Potenza Picena; Rapagnano-P.S.Elpidio (ore 15). Domenica 3 settembre ore 15,30: Castelfrettese-Biagio Nazzaro e Elpidiense Cascinare- Corridonia. Gare di ritorno mercoledì 20 settembre alle ore 15,30. Ottavi di finale mercoledì 18 ottobre (andata) e mercoledì 1 novembre (ritorno). Quarti di finale 15 novembre e 6 dicembre. Semifinali 28 febbraio e 13 marzo. Finalissima su campo da determinare mercoledì 27 marzo 2024. Anche in promozione vige l’obbligo di impiegare almeno due under: un calciatore nato dal 1 gennaio 2003 in poi e uno nato dal 1 gennaio 2004.am.pi.