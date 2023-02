Coppa Italia oggi ad Appignano Per la Montesi gara senza ritorno

Inizia una settimana delicata per la Montesi Volley Pesaro, serie C maschile. Nella serata di oggi, alle ore 21, i biancorossi affronteranno fuori dalle mura amiche l’Aurora Volley Appignano in Coppa Marche. L’incontro, valido per il ritorno dei quarti di finale, vede la formazione pesarese obbligata a vincere 3-0 oppure 3-1 per allungare la disputa al golden set. "E’ una partita secca da dentro o fuori – dice coach Tiziano Tropeano – Affrontiamo una squadra che in settimana ha vinto 3-1 contro Belvedere Ostrense e servirà una grande prestazione per ribaltare la sconfitta dell’andata". Impegno complicato, ma sicuramente non impossibile. Alberto Del Chierico, libero della Montesi Pesaro, ha parlato così alla vigilia del match: "La partita di stasera sarà sicuramente impegnativa, in quanto Appignano è una squadra esperta ed è tra le più forti del campionato. Dovremo fare del nostro meglio per provare a ribaltare il risultato dell’andata". La Montesi punta sui pesaresi e su valori come l’identità. Tornando alla partita di oggi, sarà importante come si approcceranno fin da subito i biancorossi che rispetto agli avversari sono meno esperti. La gara non sarà affatto facile perché si gioca in trasferta.

Poi sabato prossimo, la Montesi si ributta in campionato. Alle 17,30 in casa, al PalaKennedy, ospiterà Civitanova. In classifica Pesaro è attualmente è settima, mentre gli avversari sono quarti.

b.t.