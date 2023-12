Coppa Italia: oggi tre sfide. In palio ci sono le semifinali

Oggi per la Coppa Italia di Promozione si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale. Questo il programma:

Pergolese-Valfoglia. Si gioca alle ore 14,30 al Comunale di San Lorenzo in Campo. All’andata vinse il Valfoglia per 1 a 0.

Moie Vallesina- Biagio Nazzaro. Calcio d’inizio alle 14,30, si gioca al Comunale ‘Pierucci’ di Maiolati Spontini. Andata 1 a 1. Potenza Picena- Matelica. Qui si gioca alle 18 al "Favale Scarfiotti Skorpion" di Potenza Picena. Andata: 0-0.

Posticipata a venerdì 22 dicembre (ore 18,30) la gara Atletico Centobuchi- Atletico P.S. Elpidio, nella partita d’andata il successo arrise al Centobuchi (1-2). Nella Coppa Marche di Prima categoria con la vittoria nella settimana scorsa della Falco Acqualagna sul Senigallia Calcio per 3 a 1 la squadra di mister Salvi si è qualificata per le semifinali, che prevedono due gironi a tre squadre. Questo il girone A: Falco Acqualagna, Real Cameranese, Montecassiano. Prima giornata il 28 febbraio alle ore 15: Real Cameranese- Falco Acqualagna (riposa il Montecassiano). Girone B: Vigor Montecorsaro- Pinturetta Falcor, Comunanza. Prima giornata 28 febbraio ore 15: Pinturetta Falcor-Comunanza (riposa Vigor Montecorsaro). La seconda giornata (tutti e due i gironi) è prevista per il 13 marzo 2024 e la terza giornata il 27 marzo. In Seconda categoria la gara d’andata degli ottavi di finale (giocata la settimana scorsa) tra Frontonese- Muraglia era terminata 2 a 2; il ritorno si giocherà mercoledì 13 dicembre. am.pi.