Coppa Marche: Vismara ko con il turn over

APPIGNANESE

2

VISMARA

0

APPIGNANESE: Pettinari, Galassi, Carbonari, Guerrero (41’ s.t. Shoshaj), Argalia, Picchio, Tarquini, Gagliardini E., Giulianelli (9’ s.t. Camilloni), Stura (44’s.t. Gagliardini N.), Medei (20’ s.t. Montanari). All. Giulianelli

VISMARA: Sacchi, Capomaggi, Gaggiolini, Bolzonetti, Freducci, Liera, Mancini (5’s.t. Ballotti), Giovanelli (28’ s.t. Renzi), Baldini (21’ s.t. Pagnini), Bucci (15’ s.t. Letizi). All. Ferri

Arbitro: Paoloni di Ascoli Piceno.

Reti: 40’ p.t. Picchio, 4’ s.t. Medei

Vittoria all’inglese per l’Appignanese nella finale di Coppa Marche, contro un Vismara che oltre a ricorrere ad un ampio turnover forse aveva la testa già per il finale di campionato. Partono subito aggressivi gli appignanesi e si rendono pericolosi con una punizione velenosa di Medei, con Sacchi che deviare in angolo. Al 16’ Mancini reagisce e impegna con un bel diagonale Pettinari che si rifugia in angolo. Al 40’ arriva il gol: Picchio su corner batte l’incolpevole Sacchi. Al 4’ Madei raddoppia con un tiro teso che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Vismara poco lucido sotto porta e Appignano pericolosa in contropiede.