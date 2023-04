Coppia d’oro a San Cristoforo Manuelli e Campanelli vincono la gara nazionale di Modena

La coppia di bocce della San Cristoforo Fano formata da Gianluca Manuelli e Riccardo Campanelli che si è imposta nella storica Coppa Ghirlandina di Modena, una delle più antiche classiche del calendario nazionale, organizzata dalla Bocciofila Modena Est. E’ l’ennesimo successo per la coppia fanese composta da un esperto campione internazionale (Manuelli) e da un giovane di belle speranze (Campanelli) già comunque affermato sia a livello giovanile che a livello assoluto. In finale la coppia della San Cristoforo ha dovuto vedersela contro un conterraneo, visto che Gianluca Monaldi (che ha fatto coppia con Gaetano Miloro) è fanese come i due vincitori pur militando nella formazione veneta del Vigasio Villafranca. Successo anche per una coppia del Colbordolo, quella composta da padre e figlio Silvano e Alex Girolimini, che hanno vinto il Trofeo Olimpia Marzocca-Montignano nella gara per giocatori di categoria A disputatasi a Marzocca di Senigallia. Nella stessa competizione, ma nella categoria C, bella vittoria per i giovanissimi Riccardo Giacomoni-Denny Vigoni (San Cristoforo Fano). A livello femminile da sottolineare il bel successo di Fedora Simoncelli (Metaurense Calcinelli) nella gara di categoria D didputatasi a Morrovalle, in provincia di Macerata.

l.d.