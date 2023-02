Cori razzisti contro due giocatori della Vis

Cori razzisti nei confronti di due giocatori della Vis. E’ questo lo strascico principale di Lucchese-Vis Pesaro, conclusa sul campo con la vittoria dei toscani per 3-0 ma di fatto proseguita nel comunicato del giudice sportivo della Serie C Stefano Palazzi. Sì, perché i tifosi del club toscano posizionati in Gradinata Nord, come si legge nel documento pubblicato sul sito della Lega Pro, avrebbero "intonato cori ed espressioni di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica". Esternazioni inaccettabili che, a onor del vero, sono state percepite dai giocatori stessi e non dai Componenti della Procura Federale. Per il club rossonero sono così scattati 2000 euro di multa.

Messi da parte l’episodio e la sconfitta del Porta Elisa, i biancorossi si affacciano alla settimana che conduce alla sfida di Alessandria (domenica, ore 14:30), crocevia fondamentale al cospetto della diciottesima forza del campionato. I grigi, reduci dalla sconfitta di Sassari per 1-0 e freschi di cambio in panchina (l’ex Castelfidardo Lauro al posto di Rebuffi), a oggi sono a -3 dai vissini, e un successo consentirebbe loro di rimescolare le carte nella lotta salvezza. Cosa che la Vis intende evitare a tutti i costi, magari ritrovando Di Paola, la cui assenza in terra toscana si è fatta sentire. Ieri in campo sono scesi solo alcuni giocatori (tra i quali Fedato e Coppola) per un lavoro di tipo atletico, utile per ritrovare quello smalto perso nel secondo tempo di Lucca. In cui comunque la Lucchese ha spinto il piede sull’acceleratore, complice quella rosa profonda che di fatto manca dalle parti di via Simoncelli. Anche perché, tanto per citare un esempio plastico, in attacco i rossoneri hanno potuto contare sull’apporto di Bruzzaniti, Rizzo Pinna, Panico e il subentrato Fabbrini (ex Udinese), a cui corrispondevano i panchinari Bianchimano, Ravasio e Romero. Per i vissini il compito ora è quello di fare tabula rasa delle sensazioni dei secondi 45’ in terra toscana e proiettarsi verso la gara di domenica. Per l’occasione, i biancorossi dovranno fare ancora a meno di Gerardi (ultimo turno di stop), mentre Fedato, Valdifiori e Rossoni sono i tre diffidati. Tra i grigi, invece, mancherà il laterale Nunzella, fermato per aver ottenuto la decima ammonizione.

Intanto la CAN C ha già reso nota la designazione per il match del "Moccagatta": in Piemonte arbitrerà Roberto Lovison di Padova. Il fischietto veneto, attualmente al terzo anno di CAN C, ha un solo precedente in carriera coi biancorossi (Viterbese-Vis Pesaro 1-1, Serie C 2122). Zero invece gli incroci coi grigi. In questa stagione ha diretto 10 gare di C, incluse le sfide del girone B Entella-Torres 1-0, Fiorenzuola-Rimini 2-1 e Ancona-Pontedera 3-0, collezionando 58 ammonizioni, 2 espulsioni e 4 rigori concessi. Completeranno la quaterna gli assistenti Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Matteo Cardona di Catania e il quarto ufficiale Stefano Re Depaolini di Legnano.

Orari prossime partite. Infine, gli orari delle prossime gare: Vis-Reggiana (domenica 5 marzo, ore 14:30), Siena-Vis (sabato 11 marzo, ore 17:30), Vis-Montevarchi (martedì 14 marzo, ore 21), Fermana-Vis (sabato 18 marzo, ore 17:30). Ancora da stabilire gli orari dalla 34ª giornata fino all’ultima giornata, in programma il 23 aprile prossimo (Vis-Carrarese).

Riccardo Spendolini