Cornacchini fa correre il suo Fano. E spunta un difensore in prova

Primo giorno da tecnico dell’Alma ieri pomeriggio alla Trave per mister Cornacchini. L’allenatore fanese chiamato all’indomani della sconfitta col Roma City a risollevare le sorti della squadra granata ha diretto il suo primo allenamento con la collaborazione del secondo Rondina e con Spendolini e Bruzzese a completare lo staff. Una seduta fatta di corse ripetute e di mini partitelle che hanno permesso al tecnico di farsi una prima idea sul gruppo che avrà a disposizione. Tutti presenti, ad eccezione dell’infortunato Serges, con l’aggiunta anche di un difensore in prova. Si tratta del croato Emmanuele Dubaz, classe 2000, proveniente dal Matera. Cresciuto nelle giovanili del Novigrad e Rijeka, Dubaz è arrivato in Italia nel 2017 grazie alla Triestina che l’ha girato in prestito al Molfetta dove è rimasto per un paio di stagioni prima di essere svincolato e passare all’Albignasego e poi l’anno scorso al Matera dove ha giocato 19 partite da titolare. Quest’anno dopo aver esordito in Coppa Italia sempre col Matera è poi finito ai margini. Dubaz, 23 anni, difensore centrale alto 1,86, sarà valutato da mister Cornacchini prima che la società in settimana prenda una decisione definitiva sul giocatore. Bisognerà capire se, al di là delle qualità tecniche del ragazzo, il Fano vorrà puntare su un giocatore ancora piuttosto giovane – che comunque ha dalla sua 90 partite e 4 reti in Serie D – oppure andare su un giocatore decisamente più anziano e con maggiore esperienza. È assai probabile infatti che al punto in cui è precipitata l’Alma, la società di via Toscanini e il patron Mario Russo in primis, abbia concesso carta bianca a Cornacchini, il quale nel più breve tempo possibile dovrà valutare chi resta e chi invece può partire, in modo da potersi rafforzare fin dal mercato di dicembre, senza attendere l’anno nuovo. Sono rimaste tre gare alla fine del girone di andata e il Fano dovrà cercare di sfruttarle al massimo magari anche con l’aiuto di rinforzi.

Conoscendo Cornacchini non è escluso che i primi movimenti si possano già fare entro queste settimana o al più tardi nella prossima. Oltre al centrale difensivo, il Fano non fa mistero di cercare un attaccante per rimpolpare un settore troppo sguarnito e al proposito le solite voci riferiscono di un interessamento per l’ex granata Simone Mancini. Senza tralasciare il fatto che le eventuali partenze dovranno essere adeguatamente rimpiazzate. Ieri pomeriggio, per restare alla cronaca, si sono allenati a parte Gonzalez che ha risentito di un colpo alla coscia durante la partita di domenica scorsa, Urbinati per problemi al ginocchio e Mancini infortunato alla caviglia. Anche Padovani non ha forzato troppo.

Silvano Clappis