"CorriLucrezia" per appassionati veri: centinaia di runner pronti allo sprint

Torna martedì 25 aprile, a Lucrezia di Cartoceto, l’atteso appuntamento podistico nazionale con la 37ª edizione della "CorriLucrezia" e la 28ª edizione della camminata ludico motoria attraverso le vie cittadine, che assegnerà anche il 14° Trofeo BCC Fano, il 12° Trofeo Avis e 11° Campionato Sociale BCC Fano. Anche quest’anno, come è nella tradizione della kermesse, hanno già dato la loro adesione alla gara organizzata dal Gruppo Podistico Lucrezia in collaborazione con il Comune di Cartoceto e valida per il Gran Prix Marche 2023, centinaia di runner provenienti anche dall’Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Iran. La 37ª "CorriLucrezia" scatterà alle ore 9,30 da Piazza Giovanni Paolo II per snodarsi, poi, lungo un percorso pianeggiante di 5.000 metri che gli atleti dovranno affrontare due volte per un totale di 10 chilometri. Mentre la camminata ludico motoria vedrà i partecipanti percorrere un tracciato di 5 chilometri. La passata edizione ha visto i successi dell’osimano Mattia Franchini con il tempo di 33’13“, e per il settore rosa della fermignanese Monica Seraghiti con un crono di 38’11“, entrambi hanno confermato la loro presenza anche per l’edizione numero 37. Ricchi premi per i primi assoluti, uomini e donne, i prime tre delle 18 categorie maschili e femminili, e per i tre gruppi con il maggiore numero di iscritti.

