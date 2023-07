Corsa benefica per le donne delle contrade

Sport e solidarietà al Parco comunale di Gallo di Petriano dove 1.150 runner ha preso parte alla sesta edizione della corsa podistica in notturna "Il Gallo che corre", bene organizzata dal team "Quelli delle 6:00…." in collaborazione con la Proloco di Petriano. Il ricavato è stato devoluto all’Associazione "Le Donne delle Contrade di Urbino", per l’acquisto di un importante accessorio mammografico per la biopsia stereotassica. Circa 200 under 15 si sono sfidati sui 400 e 1.000 metri, poi ha preso il via la distanza clou di 6 chilometri e 600 chilometri, pari a quattro giri da 1650 metri. Al termine dell’avvincente kermesse, si è imposto con una fuga in solitaria fino dalla seconda tornata il giovanissimo 17enne riminese Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini, che ha messo in fila, nell’ordine, Nicolò Sancisi (Dinamo Triathlon Pesaro), Eugenio Calcina (Grottini Team Recanati), e i pesaresi Davide Seri (Dynamyk Fitness Bari) e Francesco Tornati (Gabbi Bologna). Tra le donne netta affermazione per la jesina Simona Santini (Circolo Minerva Parma), davanti a Sara Ceccolini (Dinamo Running), Ana Nanu (Atletica Rimini Nord), Elena Nanu (Golden Club Rimini), mamma del vincitore Brayan, e Michela Morri (Rimini Marathon). Ottimo sesto posto per Giorgia Albertini del gruppo "Osteria dei Podisti". Premi speciali per la società più numerosa: Avis Aido Urbino, con 105 iscritti; l’Associazione "Piccoli Passi", con 119 partecipanti, e per il Trofeo dei Quartieri, a Gallo Nord.

Leonardo Oliva