Corsa Podistica

E’ tutto pronto per l’ottava edizione della gara podistica in notturna "Tra i vicoli di Montelabbate" e ottavo Trofeo Avis, in programma stasera a Montelabbate per l’organizzazione della società "Osteria dei Podisti" del presidente Andrea Marini. La kermesse prenderà il via alle ore 20.30 dal Campo sportivo con le prove riservate agli under 17 sulle distanze di 200, 400 e 2.600 metri. A tutti i concorrenti andrà una bellissima medaglia e materiale tecnico per la fascia d’età dai 13 ai 17 anni. Poi, alle ore 21, sarà la volta della gara clou attraverso un circuito cittadino di 2.250 metri che i runner dovranno affrontare quattro volte per un totale di 9 chilometri. Al via, unitamente ai vincitori della passata edizione, l’azzurro Andrea Sanguinetti di Forlì, in 27’55“, e la jesina Simona Santini, in 33’52“, ci saranno Luigi Del Buono, Maurizio Vagnoli, Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo di 100 km, e Youness Zitouni, oro alle ultime quattro edizioni della "ColleMar-athon" e Ismail El Haissoufi. Al femminile le speranze pesaresi di un successo sono riposte su l’ex azzurra di duathlon Laura Giordano.