Corsini nel cuore dei Gentleman

Si è svolto a Piobbico il giorno di ‘Pasquetta’ il Memorial ‘Bruno Corsini’, partita amichevole di calcio tra i Gentlemen’s Pesaro dove militava il compianto Bruno Corsini e i veterani dell’Audax Calcio Piobbico. A Bruno Corsini scomparso il 2 ottobre del 2019 all’età di 74 anni, sono legati i periodi migliori dell’Urbino Calcio, da metà degli anni ’80 in poi, contribuendo a portare la società Ducale in serie D e rimanerci per 6 stagioni. Bruno Corsini per la sua professione di imprenditore girava tutti i paesi e gli esercizi commerciali e gli uffici ed era conosciutissimo. Cordiale con tutti, la domenica lo si poteva incontrare su qualche tribuna degli stadi della nostra provincia. Al Memorial Corsini voluto dai Gentlemen’s hanno preso parte oltre il sindaco Alessandro Urbini e i dirigenti dell’Audax calcio Piobbico, anche il presidente del club dei Brutti, tutti presenti poi al pranzo alla Colombara di Piobbico. Una delegazione dei Gentlemen’s capitanata dal presidente Sandro Pezzolesi si è poi recata al cimitero di Borgo Pace dove riposa Bruno Corsini.

am.pi.