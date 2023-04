"Così ho vinto tra normodotati e paralimpici" Assunta Legnante racconta le sue imprese

La pluricampionessa paralimpica, pesista e discobola, Assunta Legnante sarà ospite oggi del Panathlon Club Pesaro. L’atleta di origine campana, attualmente portacolori dell’Anthropos Civitanova Marche, fino al 2009 ha gareggiato tra i normodotati, laureandosi tra l’altro campionessa europea indoor del getto del peso a Birmingham 2007. A causa dell’aggravarsi di un glaucoma agli occhi, inizia la sua seconda vita da sportiva con i Paralimpici. Mette in bacheca tanti successi, nel 2013-2015-2017 si laurea per ben tre volte campionessa del mondo nel peso, per poi calare il poker nel 2019, anno magico in cui diventa campionessa del mondo anche nel disco. E poi due straordinari ori paralimpici nel peso a Londra 2012 e Rio nel 2016 e il record mondiale di categoria. Da Tokyo 2020 torna a casa con un doppio argento, uno nel peso e uno nel disco. L’incontro, aperto a soci e ospiti dei soci, si svolgerà presso l’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, in via Parigi 8, a partire dalle ore 19.45.

l.d.