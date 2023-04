Cristo Re, cattedrale di sport. Il libro in anteprima

di Giorgio

Se ’DonMei’ (proprio così, pronunciato e scritto tutto attaccato) ci buttasse uno sguardo, raschierebbe con tutta la forza della sua barba la faccia di Vincenzo Baldi (’Fuente’) e Rossano Ronci. Che, si sappia, sono gli autori di quest’opera monumentale sulla parrocchia che siede, di bianco vestita, tra centro e mare. ’DonMei’, anche se planato nell’empireo della città da anni, è stato l’indimenticato ingegnere, architetto, muratore e pastore di questo tempio. Dove il ’geometra’ di Dio ha messo su una particella edificiale tra le più vissute di questa benedetta città.

’Cristo Re - Dal 1954 a Pesaro’ è il titolo dell’incunabolo, una specie di faldone modello Facebook dai numeri colossali: 240 personaggi immortalati e autodescritti, più un altro centinaio in album misti. Oltre 280 le pagine, 600 le foto, coi ritratti di mezza città: preti, suore, allenatori, futuri campioni (in primis Massimo Ambrosini), ultras in erba (qui germogliarono gli epici Sconvolts), pupe, bulli e brutti del quartiere, fighe e fighi della città e, perché no, anche sfigati. Tutti lì, a testimoniare un rione che ancora vive e lotta insieme a noi. L’idea, poi materializzata da ’Fue’ e Rossano, è arrivata dritta dritta da Angelo D’Auria, altro volto stranoto a Pesaro, ma soprattutto da viale Cialdini in giù, nel profondo della parrocchia. C’è da dubitare che un pignolo come ’DonMei’ ne avesse subito approvato la fattura, ma c’è anche da scommettere che, in cuor suo, l’occhialuto ’geometra’ di Dio ne avrebbe apprezzato oltremodo la creazione. "L’intenzione – spiega ’Fue’ Baldi - nacque già nel 2018. Poi il Covid ci ha dato un taglio, come è successo con tutto il resto. Ma, diciamolo chiaramente: la morte di ’Puntone’ Renzi ci ha dato il là. Ed eccoci qua, col libro quasi pronto". In un’edizione raffinatissima, ma in copie limitate e, in parte, già richiestissime in tutta la città che ha respirato quei campetti, l’Olimpia (nata qui), le squadre di Maurizio Primavera (nella palestra che si porta ancora dentro l’odore degli anni Settanta) e i bullismi (Dio li benedica) perpetrati nel campetto dove è cresciuto un campione come Massimo Ambrosini. Perché in queste superfici, diciamocelo, ruvide, e, se vogliamo, anche tanto dal sapore periferico, germogliò pure uno dei gruppi ultras più arditi del Benelli vissino: gli Sconvolts, che col loro striscione esibirono il primo vessillo di rione nello stadio di Pantano. Quello striscione è stato poi sostituito dall’Antico Baluardo, di attuale memoria, ma tutto ’cristoreiano’.

Il ’Cristo’ è stato anche il tempio del basket. L’Olimpia, nella palestra De Biagi, col maestro Primavera e un Ambrosini ’volante’ verso canestro, ante calcio. Senza contare che Don Mei fu colui che, prima del mattone ’papà’ di Cristo Re, mise quello della Victoria, poi Victoria Libertas. C’è poi tutta l’epopea della compagnia del ’Cristo’ che camminò a braccetto con lo sport cittadino: i tornei di calcio estivi, quelli di basket e tutti gli altri sport a cascata. Perché col ’Cristo’ del Dongio, don Giovanni Paolini, la parrocchia organizzò anche qualche gigante in Trentino, con duelli all’ultimo centesimo tra i pali. Ed è stato proprio il ’Dongio’ uno degli ultimi eroi di Cristo Re.

In quel tempo, tanto per lanciare un incipit da Sacra Scrittura, cioè al tempo del Covid, il ’Dongio’ finì, grazie al Carlino, sulle colonne del New York Times che ne narrò l’azione di pastore instancabile tra le vittime del Covid. Di pastore, cioè, che tra mille divieti, mascherine, green pass, coprifuoco e liberatorie, entrava nelle case dei suoi fedeli e benediva le salme spente e massacrate dalla malattia di quel maledetto marzo. Malattia che ha ucciso tanto anche nel rione più popolato da anziani.

Il resto della storia del ’Cristo’ ognuno se la porta dentro. Come vuole. "Il libro racconta e ’ci racconta’ – spiega Baldi – e tocca tanti aspetti, senza approfondirli, perché, altrimenti, di volumi ce ne vorrebbero tre". Anche ’DonMei’ sarebbe d’accordo su questo concetto. Ma, pare già di vederlo, prenderebbe gli scrittori dell’opera e gli darebbe una delle sue raschiate di barba. "Ciuci, siete dei ciuci", gli suonerebbe con la sua voce nasale. E che cosa significa questo, neanche questo maxi libro può spiegarlo.