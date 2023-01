Crocevia Emilia, la Vis vuole ritrovare l’orgoglio

L’Emilia come un crocevia. Perché iniziare il 2023 con una vittoria è l’obiettivo categorico in casa Vis: troppe le tredici gare consecutive senza successi. I biancorossi arrivano al match del "Pavesi" (oggi, ore 14:30) con un mercato in corso e una rosa priva di Ghazoini (squalificato), titolare sulla catena di destra, e Provazza, di fatto lungodegente (problema muscolare) ma non lontano dal ritorno in campo.

Due assenze che, unita a quella definitiva di Cusumano (ufficiale al Lecco), impongono di riposizionare alcune pedine sulla scacchiera. In difesa Brevi potrebbe lanciare Zoia dal primo minuto come braccetto di sinistra, mantenendo Gavazzi e Bakayoko rispettivamente negli slot di centrale e braccetto di destra, anche se il tecnico lombardo potrebbe pure adattare Coppola come centrale-playmaker: un espediente per sollevare Gavazzi dai compiti di impostazione e lasciare che funga da interditore. A centrocampo, salvo sorprese spazio al trio Di Paola-Valdifiori-Aucelli, con Rossoni e Borsoi probabili frecce sulle corsie. Qualche possibile novità in attacco con l’arretramento di Pucciarelli sulla trequarti, pronto a supportare Fedato, con Cannavò in panchina. Ipotesi tattiche per contrastare la forza del Fiorenzuola sulla corsie (attenzione a Morello e Sartore) e per pungere un collettivo che in difesa concede spesso qualcosa. Come nella sconfitta per 4-2 nella tana della Fermana, risultato che ha dato corpo a una mini-crisi che dura da 3 giornate: pareggio col Siena, sconfitta cool San Donato e coi canarini. Gli emiliani arrivano all’appuntamento privi della coppia di centrali Potop (squalificato)-Quaini: al loro posto pronti Frison e Oddi, anche se Cavalli, di fatto recuperato dall’infortunio, scalpita per una maglia da titolare. A centrocampo Tabbiani potrà contare di nuovo su Fiorini, mentre in attacco gli esterni Mastroianni e Morello (11 gol in due) sono pronti a pungere sulle corsie e servire la punta centrale Mastroianni. In panchina l’ex Vis Mamona. Alcuni dati: il doppio dei punti della Vis (32 a 16), 2 soli pareggi da inizio campionato (dato più basso del girone), squadra più prolifica sulle palle inattive (3 su sviluppi di corner, 5 su sviluppi di punizione). A Fiorenzuola d’Arda arbitrerà Edoardo Gianquinto di Parma. Fischietto al primo anno in categoria, zero precedenti con entrambe le squadre, nell’annata in corso ha diretto tra 3 gare di C, tra cui il match del girone B Ancona-Alessandria 3-0. I suoi assistenti saranno Andrea Maria Masciale di Molfetta e Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto ufficiale: Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore.

Stadio Comunale, ore 14:30

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Danovaro, Bondioli, Frison, Oddi; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

VIS (3-5-1-1): Farroni; Bakayoko, Gavazzi, Zoia; Rossoni, Di Paola, Valdifiori, Aucelli, Borsoi; Pucciarelli; Fedato. All. Brevi

Arbitro: Gianquinto di Parma

Riccardo Spendolini