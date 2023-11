Crollano le big:. Brindisi ringhia. Pistoia che colpo

La nona giornata è stata caratterizzata dalla caduta di Virtus e Olimpia contro squadre che non ci s’aspettava potessero metterle al tappeto. I bolognesi sono stati la prima vittima di Brindisi che è riuscita a sbloccarsi nella giornata più difficile, a conferma che le motivazioni nello sport sono davvero la base di tutto per tirare fuori il meglio da se stessi: grandissima la prestazione di Bayehe che ha ritoccato i suoi record in serie A con una doppia doppia da urlo, 25 punti (con 912 al tiro) e 10 rimbalzi; fondamentale anche il rientro di Senglin dall’infortunio, che era stato già protagonista con Sakota a Reggio Emilia.

Milano scivola ancora in casa dopo il ko con Pesaro, questa volta al cospetto della matricola Pistoia che a questo punto si candida come nuova sorpresa della serie A coi suoi 8 punti. La squadra di Brienza vince nonostante l’infortunio che ha messo out Varnado dopo appena otto minuti: sugli scudi Willis con 31 punti e Moore con 28.

Due successi che hanno rivoluzionato la classifica, tanto che Milano è stata risucchiata al sesto posto, mentre la Virtus ha perso la vetta in solitaria e adesso in testa c’è addirittura un poker formato dalle V nere, Brescia, Venezia e la sempre più sorprendente Napoli, che si sta consolidando ai piani alti. Non tiene invece il passo delle prime Trento, battuta all’overtime in casa di Tortona. Dura lezione per Varese che incassa 116 punti a Brescia, mentre Reggio Emilia prende un ventello sul campo d Venezia. Preziosa affermazione casalinga del Banco di Sardegna contro Scafati, orfana di coach Sacripanti, colpito da una colica renale.

e.f.