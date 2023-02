Successo del 21° "Cross del Metauro-Città di Urbania", organizzato dall’Atletica Urbania della presidentessa Cristiana Omacelli. Circa 100 runner hanno dato vita alla quarta prova del Campionato regionale di società Master di corsa campestre, che si è aperto con la distanza dei 3.000 metri riservati al settore rosa, con l’ottimo secondo posto per la plurimedagliata Rita Pavone del Gruppo Podistico Lucrezia, in 14’16’’. A seguire, nell’ordine, Sara Morelli, 4ª in 14’35’’, Cristiana Omacelli, 7ª in 15’15’’, e Anna Angeli, 9ª in 15’40’’. Di seguito hanno poi preso il via i 4.000 metri, dove hanno colto l’oro Tommaso Bozzi del Cus Urbino, in 15’53’’, e tra le donne, Martina Trisolino dell’Atletica Fano Techfem, in 18’02’’. Mentre tra gli over 60 ottimo 7° posto per Giancarlo Angelini dell’Atletica Banca Pesaro, in 17’15’’. Nei 6.000 metri riservati alle fasce d’età SM50 e SM 55, fantastico secondo posto per Stefano Santini dell’Atletica Urbania, col tempo di 23’48’’, preceduto da Rachid Hallabou del Marocco, in 23’44’’. Nella scia si sono messi in luce anche Gianluca Omiccioli (Gruppo Podistico Lucrezia), 5° in 25’15’’, Emanuele Gambini (Asd Gabbiano Pesaro), 6° in 25’28’’, e Stefano Bonaccorsi (Gruppo Podistico Lucrezia), 8° in 26’02’’. Nell’ultima gara in programma sui 6.000 metri, podio tutto pesarese con il netto successo del 36enne Andrea Barcelli di Mondavio, neo tesserato per l’Atletica Avis Castel San Pietro, con un crono di 21’17’’, su Redha Chenouf dell’Algeria ma in forza al team Asd Gabbiano di Pesaro, in 21’50’’, e Nicola Borini (Atletica Urbania), in 22’06’’.

Leonardo Oliva