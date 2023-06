Csi a tutto campo: ecco i verdetti della stagione

Maggio fa rima con verdetti in casa Csi. Dopo la pallavolo a squadre miste e in attesa dell’epilogo del 33° campionato provinciale di Calcio a 8, nei giorni scorsi si sono conclusi i tre campionati provinciali di calcio a 5 organizzati tra Fano e Tavernelle. A dominare la 14ª Sporting League ell’Alma Park è stato Agriturismo il Giardino (già vittorioso anche della Coppa) che in finale ha superato per 3-2 il Lokomotiv Sant’Orso grazie alla doppietta di Lucio Alessandri (premiato come miglior giocatore del torneo) e al gol di capitan Bartolino. Lokomotiv Sant’Orso però che si è rifatto una settimana dopo andando a vincere la terza edizione del campionato organizzato a Tavernelle dall’Asd Special One. In un derby di finale tutto fanese, la formazione di capitan Giacomo Iacucci ha avuto la meglio su Sportland&Ip Fenile superato per 5-3. Terza piazza per i Sacchetta Boyz che nella finale di consolazione si sono imposti per 8-4 su Corazatta Potemkin UniAir. L’ultimo a concludersi, sui campi di Tre Ponti, è stato il 27° campionato provinciale abbinato al 12° campionato Jack&Daniel, organizzato nell’impianto che è un po’ il quartier generale del calcio Csi. In questo caso, a piazzarsi nella posizione più alta del podio è stato Bruscia Impianti Bomber Bar grazie al 3-2 all’ultimo respiro su Eclisse Trattoria La Quinta. Bronzo per Metropizza La Fenice (6-4 su Agriturismo Il Giardino). Le tre formazioni vincitrici, assieme alla vinecnet di coppa, si affronteranno ora per le finali regionali.

b.t.