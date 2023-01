Csi chiude con numeri da record

Fine anno e tempo di bilanci in casa Csi Pesaro e Urbino, con l’ente che, dopo aver salutato i propri tesserati lo scorso 19 dicembre durante la serata di auguri alla quale ha partecipato anche il coach dell’italvolley femminile, Davide Mazzanti, rende noti quelli che sono i numeri dell’anno appena trascorso. Nel 2022, infatti, sono state ben 167 le associazioni sportive che si sono affiliate all’ente con sede in Fano, 21 in più rispetto al 2021 e addirittura 43 in più se paragonate al 2020, anno in cui, nonostante il boom della pandemia, il Csi riuscì a coinvolgere tantissime realtà.

Società affiliate significa tesserati, che nello specifico sono 11.125, circa 1.000 in più rispetto al biennio precedente. "Dall’inizio della pandemia – spiega il vicepresidente Francesco Paoloni – abbiamo raccolto l’invito del Csi nazionale, mettendo a disposizione l’affiliazione gratuita per tutte le associazioni e riducendo la tessera atleta a 5 euro, senza però diminuirne la relativa copertura assicurativa infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi. Vuoi per questi fattori, vuoi perché non ci siamo mai fermati nonostante le difficoltà, abbiamo avuto un trend di affiliazioni e tesserati in crescita tanto che, solamente come Csi Fano comitato provinciale Pesaro-Urbino, copriamo il 40% dei tesserati dell’intera Regione Marche".

Non solo il non essersi fermati, ma anche l’aver inserito nel proprio ventaglio nuove attività come il citytennis e il calcio a 5 femminile, discipline che vanno a far compagnia a quelle storiche e tutt’ora in corso come il calcio a 8 e il calcio a 5 maschile, a quelle in ascesa come il padel e a quelle che sono prepotentemente ritornate in auge come la pallavolo mista. Il presidente Marco Pagnetti aggiunge: "Il Csi non lascia indietro nessuno: dai bambini Under 5 con i centri estivi agli over 70 con la ginnastica per adulti. E’ questa la nostra forza e il nostro segno distintivo da ben 78 anni. In questo momento sono 10 le attività in corso".

b.t.