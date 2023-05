Da ieri vendita libera Aperto il terzo anello

E adesso la serie si sposta a Pesaro. Garatre è in programma giovedì 18 maggio alle ore 20, con diretta su Eurosport 1. Ma naturalmente la voglia di vedere la partita dal vivo ha spinto e spingerà molti tifosi verso l’acquisto dei biglietti. Conclusa la fase di prelazione riservata agli abbonati, da ieri la vendita è libera: i tagliandi sono disponibili online su Vivaticket, in tutte le rivendite che dispongono di questo circuito, in primis al Vl Point Prodi Sport, punto di riferimento dei fans biancorossi, aperto negli orari di negozio. Inoltre, giovedì i botteghini del palas apriranno alle 18, due ore prima della palla a due. Questi i prezzi: gradinata 10 euro intero e 5 ridotto; curva K e parterre biancorosso (settore A) 20 euro intero e 10 ridotto; tribuna laterale 25 euro intero e 14 ridotto; tribuna centrale 35 euro e 14 ridotto; parterre 60 euro intero e 30 ridotto; poltroncine 100 euro intero e 50 ridotto.