Dahani irresistibile E Agostini è seconda

Sono stati i Giovanissimi del diesse Giovanni Ambrosini a conseguire i migliori piazzamenti per la Scd Alma Juventus Fano nel weekend lungo del primo maggio. A tenere alti i colori arancioaragosta ci ha pensato soprattutto Sami Dahani, che nella categoria G4 ha condotto l’ultima curva in testa e da lì all’arrivo non ha dato scampo ai suoi avversari conquistando al Trofeo "Autotrasporti Moretti" la sua prima vittoria stagionale. In evidenza anche Ginevra Agostini, seconda tra le G1, mentre in ambito maschile Nicholas Vegliò è giunto quarto. Nella stessa giornata di gara di Porto Sant’Elpidio terzo gradino del podio poi per Marco Ringhini, distintosi tra i G3. Erano invece impegnati nella 54ª Coppa "Circolo Arci Renzino" di Foiano della Chiana (Arezzo) gli Allievi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, che hanno visto Diego Tinti classificarsi nono in una corsa piuttosto dura. Il percorso presentava infatti in ognuna delle nove tornate da 6.600 metri una salita a doppia cifra, sulla quale sin dalla partenza è iniziata la selezione. I ragazzi del presidente Graziano Vitali si sono comunque fatti valere, portando degli attacchi nell’ordine con Alessandro Baldelli, Andrea Antonioni, Tommaso Buscaglia e Mirko Sgherri. Quest’ultimo ci ha provato a 5 chilometri dal traguardo insieme ad un altro concorrente, ma il gruppo è riuscito a riprenderli e lo spartitraffico finale ha scomposto il treno volata fanese precludendo un risultato superiore rispetto all’ingresso in Top Ten di Tinti. Il successo è andato a Pietro Battistelli del Velo Club Racing Assisi Bastia. Non sono affatto da disdegnare neppure le prestazioni offerte da Kevin Piccioli e Youssef Dahani, i due rappresentanti degli Esordienti del diesse Gabriele Gorini di scena a Rimini nel 22° Memorial "Dirigenti del Pedale Riminese". Hanno entrambi affrontato col piglio giusto un circuito pianeggiante reso difficile dalla strada stretta e da curve tecniche, Piccioli tra i 1° Anno e Dahani tra i 2° Anno.

b.t.