Dal Casinina al Macerata Feltria Ecco chi parte davanti a tutti

PESARO

di Amedeo Pisciolini

Il campionato di Seconda categoria inizierà domenica 24 settembre, con i consueti anticipi al sabato. Nel frattempo diverse squadre hanno cominciato la preparazione. Un torneo, questo, molto seguito con tanti campanili e con società blasonate e ricche di storia calcistica.

I commenti. "Dal mio punto di vista Il girone A di Seconda categoria quest’anno sarà ancora più difficile e avvincente dell’anno scorso – sottolinea Enrico Fiorucci confermato alla guida tecnica dell’Atletico Luceoli Cantiano – tutte le squadre che già erano molto competitive si sono rinforzate con giocatori di cui diversi pescati in categorie superiori. Sicuramente le due squadre che dal mio punto di vista si sono mosse molto bene sul mercato sono il Casinina ed il Macerata Feltria, gli acquisti di Crosetta e Politi sono quelli che spostano gli equilibri. Il Santa Cecilia già anno scorso aveva dimostrato il suo valore e mister Gettaione in panchina porterà certamente tanta esperienza. Rimangono sempre molto attrezzate anche la Viridissima Apecchio e il Ca’ Gallo. Anche le neopromosse Santangiolese e Piandimeleto sono comunque squadre competitive con elementi di indiscussa qualità come Monaldi (Piandimeleto) e sono sicuro che daranno filo da torcere a molte squadre. Il campionato non avrà più la Vadese ripescata in Prima categoria. Sicuramente le squadre che comporranno il girone hanno tutte ottime individualità e hanno rose ampie e importanti per la categoria, si prospetta un bel campionato Per quanto riguarda la mia squadra, l’Atletico Luceoli, ringrazio il direttore sportivo Visicaro e il direttore generale Giacomini per avermi messo a disposizione una squadra competitiva. Abbiamo perso elementi di indiscusso valore ma i nuovi arrivati sono certo che sapranno dire la loro egregiamente, in quanto elementi di qualità ed esperienza come ad esempio Filippo Angradi, Valient Balla e Michele Gentilotti. Abbiamo creato un bel mix di gioventù ed esperienza. Con tanto lavoro e con la giusta coesione del gruppo anche noi potremo dire la nostra in questo campionato".

Per il girone B il commento è di Gastone Boccioletti ex mister dell’Urbinelli: "Siamo al via della preparazione. Il girone B lo reputo molto interessante, un anno fa avevo pronosticato l’Usav e il Senigallia tra le vincenti e non ho sbagliato. Quest’anno – prosegue – non vedo la squadra cosiddetta ‘ammazzacampionato’, ci sono a mio avviso diverse compagini che si sono ben mosse sul mercato rinforzandosi. Comunque sono dell’idea che il Della Rovere e il Cuccurano sono le favorite, poi diverse squadre, vedi il Villa Ceccolini che dispone di un buon organico, lo stesso River Urbinelli che l’anno scorso aveva fatto fatica a fare la squadra, quest’anno già a maggio ha preso otto calciatori. Riepilogando – la conclusione di Boccioletti – sarà un bel torneo, molto livellato e ognuna può vincere o perdere con tutte".