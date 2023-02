Dall’argentina Delfino ha inviato squilli di tromba

La bella notizia arriva dall’Argentina. Delfino è sceso in campo. Ed è uscito come è entrato... sano. Non solo questo perché il capitano della Carpegna Prosciutto ha messo giù una partita che racconta che sta rientrando in splendida forma, per cui darà una bella mano ai compagni in questa seconda fase del campionato. Ma andiamo sui numeri, tenendo anche conto che la formazione sudamericana non è che giocasse proprio contro la squadra delle Maldive. Perché Delfino è sceso in campo contro una formazione di alto profilo come il Canada: il ‘ragazzo‘ è stato in campo poco meno di 19 minuti ed ha segnato dodici punti con un 3 su 3 da sotto, 2 su 3 da fuori, 4 rimbalzi difensivi ed uno offensivo ed ha anche due palle recuperate. Insomma una partita a tutto tondo tenendo anche conto che ha giocato in posizione di 4 e cioè di ala forte,

Ieri notte scendeva invece in campo con la Grecia Charalampopoulos per cui bisogna attendere per capire la prestazione dell’ellenico. Mentre sempre l’altra sera ha giocato con la Nazionale dell’Islanda (contro la Spagna), anche Gudmundsson che è stato in campo poco meno di 25 minuti portando a casa 12 su 3 da 2 punti, 1 su 4 dall’arco , 6 su 8 nei liberi con 3 rimbalzi e 3 assist. Un tabellino che dice tutto e non dice nulla di nuovo, tenendo presente che la nazionale di Gudmundsson giocava contro una formazione di assoluto valore come la Spagna. Ed il risultato finale dice tutto perché gli isolani del nord hanno perso per 61 a 80. Insomma non c’è stata gara. Nulla di nuovo all’orizzonte su questo fronte.

m.g.