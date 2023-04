Davis positivo: salta Pesaro

Una tegola pesantissima è caduta sulla testa di Trieste in questo finale di campionato in cui la prossima avversaria della Vuelle è a caccia dei punti salvezza. Corey Davis, play titolare della squadra, è risultato positivo all’antidoping. La sostanza riscontrata dal controllo della Nado Italia è stata cocaina metabolita, Benzoylecgonina. Una notizia arrivata al club pochi minuti prima di scendere in campo a Sassari, dove poi la squadra giuliana ha perso 103-80. Il Tribunale Nazionale Antidoping, accogliendo l’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha sospeso il giocatore americano, seppur in via cautelare, per la violazione dell’articolo 2.1. Ieri la società triestina ha presentato ricorso chiedendo le contro-analisi ma si sta già muovendo sul mercato per trovare un sostituto: avendo però terminato i visti, ha solo la strada di un comunitario.

Nel frattempo coach Legovich ha cercato di scuotere l’ambiente: "La squadra ha assorbito il colpo della notizia di Corey Davis e ha dimostrato di essere viva. Questo è il messaggio che voglio lanciare: non molleremo e anche a Sassari abbiamo dimostrato che ci abbiamo provato fino all’ultimo, al massimo delle nostre possibilità. Noi tutti, allenatori, giocatori, dirigenti non molliamo di un centimetro, a partire dalla prossima partita con Pesaro". Dove Trieste arriverà senza uno straniero perché i termini per un’eventuale sostituzione scadono stamane alle 11.