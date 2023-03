Daye atterra domani: la sua Pesaro lo aspetta

Curioso il destino. Austin Daye sbarca domani mattina alle 9 all’aeroporto di Venezia, atterrando proprio nella città dove ha vinto tutto, scudetto, Coppa Italia e anche una coppa europea. Ma stavolta non è per vestire la maglia della Reyer che arriva il cerbiattino, ma per rimettersi quella biancorossa alla quale lo lega un affetto diverso, speciale. Ieri Austin ha ritirato il visto all’ambasciata di Taipei e oggi alle 15,30 (ora italiana) s’imbarca sul volo che, dopo uno scalo a Istanbul, lo riporterà a casa. Il tempo di fare le visite mediche, sbrigare le pratiche burocratiche – permesso di soggiorno e tesseramento – e poi si metterà nelle mani di Repesa per provare a inserirsi a tempo di record nei meccanismi di squadra. Perché anche stavolta il calendario è tiranno con Pesaro e la rimanda in campo in anticipo, sabato contro Brescia.

La squadra, intanto, è tornata in palestra già ieri dopo una domenica di riposo che ha portato solo buone notizie per la Vuelle: sono rimasti 4 i punti di vantaggio sul terzetto che insegue le formazioni attualmente dentro i playoff e anche in coda le squadre che lottano per la salvezza si sono tolte punti a vicenda. Classifiche avulse a parte, perciò, le possibilità di centrare un altro traguardo importante sono ancora intatte. Sarebbe il vero passo avanti rispetto alle ultime due stagioni vissute a metà: una iniziata benissimo e finita col fiatone, l’altra iniziata malissimo e terminata in gloria. Il momento è delicato, le sconfitte consecutive sono tre (con Venezia, Brindisi e Varese) e la Carpegna Prosciutto non ha intenzione di fare poker. Oltre a questo, un altro giocatore è finito ai box e al momento i tempi di recupero di Charalampopoulos non sono stati ancora definiti. Il problema turnover, insomma, per ora non si pone: con il greco fuori gli stranieri sono di nuovo cinque, anche con l’arrivo di Daye.

Domenica Brescia è uscita dal tunnel tornando a vincere in campionato dopo sette sconfitte consecutive, disintegrando Trieste che però – per dovere di cronaca va detto – era priva del suo cannoniere Bartley, il top-scorer della serie A, un uomo che ne mette 19 di media a partita. Finora il rientro dopo i fasti delle Final Eight, con la conquista a sorpresa della Coppa Italia, non era stato morbido per la squadra di Magro, prima battuta in campionato a Trento e poi strapazzata in Eurocup da Venezia nel derby italiano. Nel frattempo la Germani ha reintegrato Cobbins e sciolto il contratto con Taylor, allargando il reparto dei lunghi e riducendo quello già troppo affollato degli esterni, col risultato di rilanciare Laquintana, che era finito fuori dalle rotazioni. Avversaria pericolosa Brescia, perché molto lunga e fisica, agli antipodi rispetto a una Vuelle corta e poco atletica. Bisognerà inventarsi qualcosa per ribaltare le forze in campo, cercando di far valere la tecnica. L’arma Daye, che tutti confidano si presenti già carica a palla, non può bastare da sola: per essere letale avrà bisogno di essere supportata dal resto della truppa.

Elisabetta Ferri