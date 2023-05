"Daye? Ho preferito risparmiarlo"

"Sapendo che Daye fa fatica a recuperare in tempi brevi quando ho visto che la partita era andata ho deciso di risparmiarlo per garadue". Coach Repesa sgombra il campo da eventuali dubbi sulle condizioni di Austin, che ha giocato soltanto il secondo quarto, e lo ha fatto anche bene, poi ha guardato il resto del match dalla panchina. Ma cosa può cambiare in 48 ore dopo la dura lezione ricevuta dall’Olimpia, che all’impatto con questi playoff è stata quasi perfetta? "Dovremo battere ancora sui due tasti che avevamo toccato alla vigilia di questa serie: ci eravamo raccomandati sull’importanza di controllare i rimbalzi difensivi e limitare le palle perse. Ma già nel 1° quarto abbiamo concesso 9 rimbalzi in attacco all’Armani e chiuso il primo tempo con 11 palle gettate via. Con questi numeri si fa fatica a giocare una partita normale contro una squadra attrezzata come Milano, poi certo ci sono gli aspetti tattici, le letture non buone. Ma prima di tutto abbiamo sbagliato l’approccio mentale. Per cui garauno va agli archivi, i nostri avversari hanno vinto con pieno merito e nella seconda cercheremo di fare meglio di oggi, con più orgoglio, anche per rispetto verso la nostra società e i nostri tifosi".

Tifosi che non hanno mai smesso di cantare e sostenere i biancorossi nonostante la partita fosse subito in salita, compatti nel loro spicchio del Forum, colorato e rumoroso. "Non credo che qualcuno dei miei giocatori fosse sazio – risponde Repesa a una precisa domanda – è che quando s’incontrano avversari così superiori bisogna anche sapere come perdere e non permettere le situazioni di palla dentrofuori in cui l’Armani è maestra, perché poi sugli scarichi si esaltano i tiratori. Ci vuole tempo per imparare come competere a certi livelli. Abbiamo un giorno per parlarne, perché un anno intero di lavoro speso insieme finisca meglio di così. Serve un’analisi per non ripetere gli stessi errori".

Se Repesa non si rassegna, Messina non si esalta: "Abbiamo iniziato bene, con grande aggressività difensiva, inoltre abbiamo avuto il gusto di riuscire a trovare buone percentuali dai nostri tiratori come Baron e Datome. Se ci danno questa pericolosità da fuori, diventa poi un pelino più semplice attaccare. Ma è solo la prima partita della serie – avverte il coach di Milano - e non c’è altro da aggiungere: bisogna presentarsi bene anche alla prossima".

e.f.