"Debuttiamo a Pesaro e poi diventerò padre" - Emozione doppia per Quincy Ford

Emozionato per più ragioni Quincy Ford in queste ore. Proprio alla vigilia del suo primo campionato in Italia, il giocatore sta per diventare papà per la prima volta: "Mia moglie ha finito il tempo, quindi ogni giorno è buono per la nascita del nostro primogenito, un maschietto che chiameremo Quincy junior e che nascerà a Pesaro. Sono strafelice".

E la carica per questa bellissima avventura umana che sta per compiersi vuole trasferirla sul campo: "Abbiamo lavorato veramente duro, sono focalizzato più sulla nostra squadra e su ciò che dobbiamo fare piuttosto che sull’avversario, il coach ha fatto un lavoro incredibile e siamo pronti per il debutto, finalmente". Della Germani conosce proprio l’americano che dovrà sfidare nel ruolo: "Conosco bene Jason Burnell, ho giocato spesso con lui in estate, un ottimo giocatore e un gran ragazzo. A Brescia saremo rivali visto che giochiamo nello stesso ruolo e non vedo l’ora che sia domani per giocarci contro".

In questa settimana la Vuelle ha reintegrato Bamforth e Schilling, come vanno le cose? "Hanno lavorato sodo per rientrare, sono due pedine molto importanti per la squadra e finalmente li abbiamo di nuovo con noi, siamo tutti curiosi di vedere come andranno le cose". Cominciare in trasferta sarà dura... "A me non dispiace giocare in trasferta, mi esalto e poi lo considero un test per saggiare la consistenza della nostra squadra. Bisognerà dare tutto, anche per i tifosi che ci seguiranno prima di tornare in casa nostra per l’esordio al palas".

e.f.