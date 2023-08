Decolla il Parapentathlon pesarese: ecco i risultati dei Mondiali UIPM a Pesaro

Una giornata importante e indimenticabile quella del 21 agosto scorso per il mondo del pentathlon moderno internazionale. A Bath, in Inghilterra, alla vigilia dei Mondiali, si sono svolti gli Uipm Para Laser Run World Championships. La rassegna iridata riservata ai pentatleti paralimpici ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da Egitto, Francia e Gran Bretagna. Per l’occasione era presente una delegazione della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composta anche dalla pesarese Adriana Fabbri, responsabile dell’attività rivolte ai diversamente abili della Fipm. La consigliera federale Adriana Fabbri ha lanciato il progetto Parapentathlon a Pesaro lo scorso maggio. Un successo che ha permesso di continuare su questa strada. A Bath la gara individuale si è svolta nella categoria LR4 (sedia a rotelle), e ha visto trionfare due egiziani: Hanin Elkhouly e Abdullah Abdelmawla. Si è svolto, poi, un evento promozionale misto per 10 atleti con disabilità fisiche e visive. "È stato un onore assistere a una competizione piena di coraggio, determinazione e incredibili prestazioni atletiche – commenta la Fabbri –. I partecipanti hanno dimostrato che non ci sono limiti quando si tratta di perseguire i propri sogni. Vogliamo congratularci con tutti i partecipanti, indipendentemente dai risultati ottenuti. Ogni atleta ha dimostrato il vero spirito del para-laser run, superando le proprie aspettative e superando ogni ostacolo. Ringraziamo anche gli organizzatori, il personale e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento eccezionale. Lo sport è un linguaggio universale che abbattere barriere e promuove l’inclusione. Speriamo che questi Campionati del Mondo di Para Laser Run abbiano contribuito a sensibilizzare il mondo sulle capacità e le prodezze degli atleti paralimpici". b.t.