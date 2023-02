Delfino e ’Gud’ a caccia della qualificazione

Mentre per Italia e Grecia queste ultime due partite sono tempo di esperimenti, Islanda e Argentina devono ancora guadagnarsi il pass per i prossimi Mondiali che si giocheranno in agosto fra Indonesia e Filippine. I quattro moschettieri della Vuelle vivranno perciò atmosfere differenti: per Visconti è l’occasione di farsi vedere in un contesto diverso rispetto agli allenamenti in cui fu invitato da Pozzecco durante il raduno di Pesaro prima della sfida con la Spagna. Evidentemente Ricky dev’essere piaciuto al Ct che vuole rivederlo in partita. Gli azzurri giocheranno il 23 febbraio a Livorno contro l’Ucraina e il 26 a Caceres contro la Spagna. Pure la Grecia di Charalampopoulos è già qualificata: gli ellenici sono attesi dall’incontro con la Serbia (il 24 febbraio), quindi chiuderanno la ’finestra’ il 27 contro la Lettonia di Luca Banchi, che ha ottenuto una storica qualificazione. Cercherà di scrivere la storia anche l’Islanda di Gudmundsson, che va a caccia di un posto mondiale sfidando il 23 febbraio la Spagna e il 26 febbraio la Georgia. Infine, eccoci all’Argentina, impegnata il 24 febbraio contro la capo-classifica del girone, il Canada; giocherà poi il 27 febbraio contro la Repubblica Dominicana.

Chi si stupisce della voglia di Delfino (foto) di riattraversare l’oceano dovrebbe considerare che il capitano della Vuelle ha dato tutto nella sua carriera per la ’selecciòn’ con cui spera di giocare anche i Mondiali. E, perché no, le Olimpiadi del 2024 che gli permetterebbero di disputare per la quinta volta i Giochi olimpici eguagliando il record del suo amico Luis Scola. Sarebbe una chiusura di carriera perfetta, che Delfino sperava già di vivere a Tokyo nel 2021, poi l’infortunio a fine stagione patito con la Carpegna Prosciutto lo tagliò fuori dalle convocazioni. Si stancherà? Può darsi. Ma in questo caso non si tratta di un’estate intera, bensì di due sole partite. Peseranno forse di più i voli intercontinentali. Poteva rinunciare? Può darsi. Ma non sarebbe Carlos Delfino.

e.f.