Delfino e Pisaurum: accordo per crescere a Pesaro

La novità del momento nel piccolo mondo del basket pesarese è l’accordo tra Pisaurum 2000 Basket e Delfino Basket. "Saranno legate – afferma una nota delle due società – per la stagione sportiva 202324 da un accordo di squadra satellite, con l’obiettivo di proseguire la collaborazione anche per gli anni a venire. Pisaurum, società che milita nel campionato di Basket di serie B interregionale, si avvarrà del settore giovanile della Delfino Basket, che disputerà i campionati Under 14 Silver, U17 Eccellenza e U19 Gold". I giovani atleti della Delfino, che nella passata stagione si sono aggiudicati la Coppa regionale U17 eccellenza, potranno così ambire ad un futuro sportivo di rilievo, avendo come obiettivo l’inserimento nel Pisaurum.