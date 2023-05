Delfino under 17 Ecco i campioni delle Marche

Inizia maggio, il mese in cui si decide gran parte della stagione. Ad iniziare dalla prima finale nazionale in programma, quella dei più grandi, con l’under 19 della Vuelle in campo da lunedì prossimo ad Agropoli. La Carpegna Prosciutto Papalini di coach Luminati si presenta come una delle contendenti al titolo e se la vedrà nella fase a gironi con Fortitudo Bologna, Blu Orobica Bergamo e, guarda chi si rivede, la Nutribullet Treviso da poco battuta in finale di Next Gen, che sarà la prima avversaria. Appuntamento lunedì prossimo alle 14 in diretta sui canali YouTube e Twitch di Italbasket.

Finali da raggiungere ancora, ma con un cammino quasi impossibile, invece per la Vuelle under 17 impegnata nel girone interregionale C; la sconfitta nella prima giornata di ritorno contro Basket Roma ha di fatto allontanato Lanciano seconda, lontana sei punti, anche se la vittoria di sabato contro Siena (62-68) tiene aperto un lumicino di speranza. Successo pesarese anche nella Coppa Prosecuzione under 17, con la Delfino che ha collezionato solo vittorie nella seconda fase conquistando il titolo regionale. Uscita con tanta sfortuna dal primo girone con Stamura e Porto Sant’Elpidio, i ragazzi di coach Biondi hanno trionfato nel proprio girone con otto vittorie su otto qualificandosi alla finale a tre squadre contro Fabriano e Osimo. Nessuno scampo per queste ultime due, con i biancoazzurri che trionfano 57-72 e 78-61 e vincono la coppa regionale.

Terminato invece il girone di andata della seconda fase under 14 Elite, con la Stamura Ancona che ha conquistato matematicamente il titolo di campione regionale grazie alla vittoria 90-45 contro Porto Sant’Elpidio e il +8 in classifica sulla seconda. La Vuelle di Enzo Belloni, sconfitta nelle prime due contro Porto Sant’Elpidio e Ancona, ha reagito e vinto in casa contro Civitanova 59-51 rimanendo in corsa per il terzo posto a tre giornate dal termine.

Leonardo Selvatici