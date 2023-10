Delusione per Luca Nardi a Pesaro: sconfitto in semifinale al Challenger di Bratislava

Luca Nardi butta al vento un’altra importante occasione nella semifinale del Challenger di Bratislava. Arrivato con merito alla semifinale contro il belga Joris De Loore ci mette troppo per entrare nel match e soprattutto concede all’avversario, numero 188 Atp di imporre il suo servizio. Prima un errore con il doppio fallo nel game decisivo del primo set, sul 6-5 per De Loore, set poi ceduto per 7-5. Non solo, poi il portacolori del Baratoff infila l’ennesima partenza ad handicap (0-3), prima di ricostruire un tentativo di quasi disperata rimonta fino al 6-6. Ma nel tie-break prevale per 7-6 il bombardiere belga. Eppure questa volta Nardi aveva messo in evidenza le sue qualità negli ottavi di finale per battere il secondo favorito del seeding, lo svizzero Dominic Stricker (numero 88 Atp), imponendo il risultato più importante della settimana tennistica slovacca. Altra grande giornata nei quarti di finale per battere nettamente (6-3, 6-0) il bosnico Damir Dzumhur, un classe 1992 reduce da un’annata molto positiva anche con una vittoria ad Istanbul. Saltato pure l’americano Maxime Cressy, numero 7 del seeding, il percorso per Nardi pareva fattibile, anche per avvicinarsi all’entrata nei primi cento in classifica. E invece come ogni tanto succede al ventenne del Baratoff, il suo talento si è impelagato nei soliti dubbi e sul servizio di De Loore, che pure ha vinto con Fognini e Cressy e ora con Luca Nardi. In realtà l’atleta del Baratoff nel secondo set ha cambiato la posizione in risposta e ha avuto delle chance, ma il belga con fortuna ce l’ha fatta a chiudere l’incontro. Guardi giocare Luca Nardi e molto spesso capisci perché ha un così grande talento che non dev’essere sprecato. Sono bastati alcuni colpi nel corso di un match perduto per rendersi contro che i colpi di Nardi valgono da soli il prezzo del biglietto.