Denis Tonucci alla Vis, manca solo l’ufficialità

di Riccardo Spendolini

Manca solo l’ufficialità (attesa oggi), ma Denis Tonucci può considerarsi un nuovo giocatore della Vis Pesaro. Ed è un colpo dai molteplici significati per una realtà, quella vissina, alle prese con una crisi di risultati che dura dal 16 ottobre scorso: pesarese, potenziale leader della difesa, uomo spogliatoio, carismatico, dal tackle duro, un bagaglio di 231 presenze in Serie B e 20 apparizioni in Ligue 1 (Ajaccio).

Presupposti necessari e sufficienti per potergli affidare le chiavi della difesa. Quella stessa difesa che da inizio stagione ha subito 30 gol (secondo peggior dato del girone), e che negli ultimi tempi ha palesato limiti e distrazioni che una squadra in piena zona playout non può concedersi più. Tonucci, classe ’88, è cresciuto nel vivaio del Cesena, è il figliol prodigo del calcio nostrano: cresciuto nel vivaio del Cesena, punto di approdo naturale dei giovani pesaresi nei primi anni dieci, poi il debutto in B col Cavalluccio nella stagione 20062007, le esperienze in B con Piacenza e Vicenza, 30 gettoni ancora in Romagna, la parentesi nella massima serie francese con l’Ajaccio, ancora cadetteria con Modena, Brescia, Bari e Foggia. Nelle ultime quattro stagioni si è diviso tra Catania e Juve Stabia, ed è proprio con le vespe ad aver vissuto la sua ultima esperienza, culminata con le 8 presenze sotto la guida dell’ex Vis Colucci. Ora Pesaro e l’opportunità di giocare per la squadra della propria città. Con una salvezza da conquistare il prima possibile. Chi invece dovrebbe lasciare Pesaro e spingersi a Sud ma solo di pochi chilometri è Kevin Cannavò.

L’attaccante classe 2000 è un obiettivo concreto dell’Ancona, che nell’attaccante siciliano avrebbe individuato il proprio vice Spagnoli, anche se l’ex Empoli sarebbe in ballottaggio con Galigani del San Donato. Cannavò potrebbe partire a titolo definitivo o con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Sul piede di partenza ci sarebbe anche Gavazzi, legato alla Vis fino al 30 giugno 2025, cercato da Fidelis Andria, Recanatese e Giugliano.

Egharevba potrebbe tornare alla Fiorentina. In attacco i biancorossi sarebbero alla ricerca di un profilo che si adatti al sistema di gioco di Brevi, capace di dare verticalità a un reparto fino a questo momento asfittico. Intanto Danilo Ventola (ex Recanatese), negli ultimi giorni accostato alla Vis, è un nuovo giocatore della Fidelis Andria: in Puglia arriva a titolo temporaneo. Capitolo altre di C. L’Imolese ha ufficializzato dal Bari gli arrivi di Paponi (definitivo) e Simeri (in prestito), e dal Palermo sarebbe pronta ad abbracciare il terzino classe 2000 Doda.