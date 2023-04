Dentro il vichingo, fuori Daye: mossa buona solo a metà, ma qualcosa si doveva provare

Stavolta Repesa ha fatto la sua scelta e non c’è nulla da eccepire: c’erano da contenere due esterni dal canestro facile come Banks e Iroegbu, quindi Gudmundsson poteva essere utile. Lo è stato, per lunghi minuti. E insieme a Tambone ha contenuto un po’ i due pistoleri di Treviso. E’ rimasto fuori Daye e anche questa scelta è comprensibile, in una partita in cui si sarebbe giocato a ritmi alti. Era quindi la scelta più logica, magari anche per provare ridare alla squadra gli equilibri a cui era abituata. Non ha funzionato fino in fondo però. E il rimpianto, allora, è quello di aver forse sprecato il jolly: perché se per vincere si prova a tener fuori dal mazzo il rinforzo forse non era l’asso giusto.