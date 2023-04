Derby pesarese tra Diego Di Fabio e Valentino Rossi

Diego Di Fabio, il ventenne pilota pesarese approda nel "GT World Challenge Europe" Sprint Series, con la Honda NSX GT 3 curata come sempre dalla Nova Race. Per Di Fabio, venti anni appena compiuti, è un importante e punto di arrivo. Il pesarese dopo soli quattro anni di gare vanta già tre Titoli : la vittoria del Campionato Mini Challenge Classe "Lite" al debutto a soli 16 anni, ed i prestigiosi Titoli Italiani ottenuti nel Campionato Gran Turismo: il primo nella "Serie Sprint" Classe GT 4 AM con la Mercedes GT4 AMG ,e quello 2022 nell’Italiano Gran Turismo "Endurance" Classe GT3 AM al volante della Honda NSX GT 3. La nuova importante sfida per Diego è iniziata la scorsa settimana con i test collettivi sull’impegnativo circuito francese del "Paul Ricard". Per il pilota si trattava della prima volta sul non facile autodromo della Costa Azzurra. Il pesarese ha fatto registrare un soddisfacente quindicesimo tempo. Senza forzare la sua Honda, Di Fabio sarà affiancato dal suo compagno Erwin Zanotti. Un campionato ad alto livello per Diego ed il suo compagno, reso possibile grazie ad un sempre coinvolto pool di aziende che credono nel giovane pesarese che ha già ricambiato con risultati eclatanti. Inoltre con l’arrivo di Di Fabio nel GT World Challenge Europe, vi sarà una curiosa e senz’altro esaltante sfida tutta made in Pesaro, tra il "Dottore" più titolato al mondo Valentino Rossi, quest’anno al volante della BMW ed appunto Diego. I due correranno per la classifica delle rispettive classi di appartenenza, ma anche per l’assoluta, quindi in pista saranno insieme. Una chicca per Pesaro città di "Terra di Piloti e Motori".

Luigi Diotalevi