Di nuovo all’astronave. E’ iniziata la prevendita

Sono in vendita i biglietti per assistere al match della 7ª giornata del campionato di Serie A tra Carpegna Prosciutto e Bertram Tortona in programma domani alle 18:15 alla Vitrifrigo Arena. I tagliandi si possono trovare al VL Point ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. Poi domani la biglietteria della Vitrifrigo aprirà alle 16.15. Questi i prezzi: tribuna laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 14 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 14 euro ridotto; Parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; Poltroncine: 100 euro; Curva Ospiti (settore M3): 20 euro intero e 14 euro ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.