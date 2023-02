Di Paola e Gavazzi, lavoro a parte

Biancorossi in campo nella mattinata di ieri per preparare la trasferta di Alessandria (domenica, ore 14:30). Al lavoro praticamente tutti gli effettivi, impegnati tra seduta atletica e partitelle a ranghi ridotti, sotto gli occhi del tecnico Oscar Brevi e del suo staff. Di Paola e Gavazzi hanno svolto attività a parte (ad alta intensità), ed è possibile che l’ex Modena, out dal 12 febbraio scorso dopo essere uscito dolorante al 40’ del primo tempo di Vis-Rimini 0-0, possa essere convocato per la trasferta in Piemonte. Oggi pomeriggio squadra di nuovo al lavoro. Al "Moccagatta" Fedato e soci non potranno contare sullo squalificato Gerardi. Tre i diffidati: Fedato, Valdifiori e Rossoni. Con l’Alessandria all’andata finì a reti inviolate: era il 23 ottobre 2022 e i biancorossi stavano attraversando quella crisi che di lì a poco li avrebbe portati a patire 7 sconfitte e 3 pareggi nelle successive 10 gare. Domenica i tifosi sperano di sentire ben altra musica.

r.s.