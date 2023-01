Di Paola e Tonucci in dubbio, Pucciarelli c’è

Movimenti intelligenti, struttura fisica apprezzabile, un fiuto del gol palese. E’ iniziata così l’avventura di Federico Gerardi a Pesaro, in campo ieri pomeriggio per il primo allenamento coi nuovi compagni. E c’è da credere che l’attaccante ex Picerno possa esordire dal 1’ contro il Pontedera. Per due buone ragioni: la necessità di avere un ariete d’area e l’assenza di Fedato, dato che il capocannoniere vissino (8 gol in 20 presenze) non ha preso parte alla seduta. Per questo Brevi potrebbe optare per il tandem Gerardi-Cannavò, propaggine offensiva di un centrocampo in cui qualche chance in più potrebbe averla Valdifiori, ieri al centro della linea a cinque e apparso in buona condizione fisica.

Nel 3-5-2 disegnato da Brevi ci sarà spazio anche per Pucciarelli, libero di svariare come è accaduto con l’Olbia ma in partenza incastonato come mezz’ala. Ieri hanno svolto lavoro a parte i vari Tonucci e Di Paola, quest’ultimo uscito anzitempo contro i sardi: da capire se il tecnico lombardo possa davvero recuperarli per la sfida di domenica e per Di Paola sarebbe un vero peccato dopo le recenti prestazioni. Se Tonucci, fondamentale con l’Olbia, non dovesse farcela, in difesa qualche chance in più potrebbe esserci per il classe 2001 Gega, arrivato negli ultimi giorni dalla Sampdoria, ieri apparso in forma. Oggi prevista la conferenza stampa pre-gara di Brevi.

