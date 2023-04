Di Paola sì o no per gli spareggi?

La testa è già ai playout, ma nel mezzo ci sono una Carrarese da battere, punti da cogliere, uno scontro playout da delineare. E’ una settimana tanto di transizione quanto delicata in casa Vis Pesaro, perché domenica (calcio d’inizio ore 14.30) gli uomini di Banchieri conosceranno la propria avversaria degli spareggi in programma il 6 e il 13 maggio prossimi. Spareggi a cui si spera possa prendere parte Di Paola, in tribuna a Cesena e sulle cui condizioni la società non ha fornito comunicazioni ufficiali.

Capitolo Carrarese. A Pesaro i marmiferi dovranno fare a meno del forte centrocampista Della Latta (fermato per un turno dal giudice sportivo), pedina fondamentale a centrocampo nel derby vinto per 2-1 sulla Lucchese. L’obiettivo nemmeno tanto velato degli uomini di Dal Canto è quello di consolidare il quarto posto in classifica.