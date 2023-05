"Dica 33". No Il malato s’è alzato dal letto

"Dica 33". Mancava solo lo stetoscopio e una camice bianco. Perché dopo le due gare di Milano, non tanto Messina, quanto i suoi giocatori, pensavano di far visita ad un malato grave. Ed è un aspetto mentale che tradisce. E così è stato perché Milano non ha avuto la stessa intensità delle prime due partite e capita anche che sul fronte opposto qualcuno si alzi dal letto ed inizi a correre. E così è stato perchè la formazione biancorossa è tornata indietro di mesi in questo confronto con l’Armani. Intensità e grande mentalità dietro questa vittoria. Ma a stupire più di tutti, oltre a Rahkman, è stato Repesa per come ha gestito la squadra, perché ha ‘rovesciato‘ i quintetti più volte mettendo a sedere chi fino a quel momento aveva fatto bene (Tambone e Totè, tanto per citarne due) per far scendere in campo Kravic ed anche lo stesso Rahkman, che fino a quel punto aveva fatto virgola sotto tutti gli aspetti. Scelte da uomini coraggiosi, così come tenere a sedere Delfino che aveva avuto un colpo di reni non solo in attacco perché aveva dato segnali anche in difesa, per scegliere Daye. L’audacia aiuta i grandi diceva quello, e alla fine, vittoria alla mano, Repesa ha avuto ragione delle sue scelte. Se poi uno ci mette sopra anche una guardia americana, che ormai era stelle e strisce solamente sulla carta, accade anche che una partita di quelle impossibili, come queste contro l’Armani, formazione che costa un pacco di soldi e che potrebbe giocarsela solamente con i giocatori che manda in tribuna, la si possa portare a casa. Seimila e 200 persone al palas per questo match ed è possibile che si salga anche di parecchio per il quarto confronto di stasera. Insomma un grande pubblico. Riuscirà la Carpegna Prosciutto a ripetere l’impresa dell’altro ieri? E’ quello che sperano un po’ tutti i tifosi, anche se Milano ha capito che a questo punto non deve più tirare fuori lo stetoscopio. Il malato è fuggito dall’ospedale. Comunque andrà sarà un successo, anche perché con questa vittoria contro l’Armani, la squadra ha salvato una stagione partita molto bene e finita molto male. Non solo la squadra ha salvato la faccia, anche se molti giocatori forse non li rivedremo il prossimo anno, ma anche tutta la società in generale.

m.g.