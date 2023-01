"Dieci milioni al vecchio palas, e al calcio?"

Continuano a scriverci i tifosi della Vis dopo la gara annullata per allagamento domenica. "Il sindaco la chiamasse città del basket! Non dello sport! – scrive Paolo A. –. Per quello sport i soldi si trovano sempre (8-10 milioni pr il vecchio palas), per il calcio si rattoppa. Ancora, dal ritorno in C, non è stato picconato l’ultimo tratto di pista sotto la tribuna, primo passo per avvicinare il campo alla tribuna stessa, quindi risistemato definitivamente per poi spostare la Prato, smezzata e allungata e coperta. Ma tanto è come parlare ad un muro. Non c’è volontà. Promettono sotto elezioni, promettono ad ogni fine campionato e poi il nulla. Le cose vanno fatte bene, con criterio, non con i rattoppi o facendo lavori doppi. Stadio mediocre in un’area gigante, potrebbe venire fuori uno spettacolo anche per il quartiere!".

Scende in campo anche il gruppo storico dei tifosi della Vis: "Ci sono oltre quarant’anni di promesse non mantenute sullo stadio. E’mancata – scrive Paolo Eusebi – sempre la volontà, perchè a Pesaro si era deciso che la città fosse dedicata al basket. E’ cosi è avvenuto. Ma Pesaro non è solo basket. Basta contare quante società dilettantistiche vi sono nel calcio. Il basket è un concorrente agguerrito ed il passaggio di Arceci ad esso lo ha reso ancora più forte. Per ritornare allo questione stadio, il problema che aldilà di ciò che si farà nella prossima estate, la Vis dovrà conquistare la salvezza anche con questo campo, e non sarà una passeggiata. Spero che la società tragga lezione da questo difficile campionato, e che si convinca che è arrivato il momento di alzare l’asticella della squadra e della struttura tecnica e commerciale. Sono bastate due vittorie di fila ed una politica di prezzi popolari per riportare pubblico ed entusiasmo allo stadio. Noi tifosi saremo attentissimi nel valutare le mosse su entrambi i due fronti". Infine Aldo Bonetti: "La situazione del campo a conosciamo tutti, urge intervenire subito, sia nel campo che nelle infrastrutture, altrimenti si rischiano altre figuracce"