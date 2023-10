Dietro le pieghe di una seratona. Gli Usa finalmente protagonisti

Se vi siete dati un pizzicotto ieri mattina per sapere se era tutto vero, bè non vi siete sbagliati. Pesaro ha espugnato il Forum cinque anni dopo l’ultima impresa compiuta da Rotnei Clarke e compagni il 29 aprile del 2018 (70-75), con Pablo Bertone top scorer a quota 23 nella Vuelle che Cedro Galli guidò ad una delle tante salvezze thrilling. Se quella fu una sorpresa, vale anche per quest’ultima impresa, con la Carpegna Prosciutto orfana di uno straniero e reduce da una sola vittoria nelle prime quattro giornate. Ma non erano tanto i numeri a scalfire la fiducia, quanto l’impalpabile contributo che aveva dato sin qui la pattuglia straniera.

Qualcosa a livello mentale dev’essersi sbloccato questa settimana. Ad esempio il taglio di Schilling, che fa sempre scattare gli allarmi negli altri americani; poi sicuramente c’è il fattore-Milano, perché gli stranieri sanno che giocare al Forum è una vetrina e se fai bene in quella partita poi la voce gira. Oltre che la gran prestazione degli italiani contro Scafati che li ha "panchinati" tutti, un pizzico d’orgoglio l’avrà risvegliato. Stiamo parlando, però, di aspetti psicologici che se poi non sono supportati dal talento sono insufficienti. E allora va sottolineato che smazzare 10 assist contro l’Armani non è cosa da poco e nemmeno tirare giù 13 rimbalzi contro un pacchetto lunghi comunque grosso ed atletico, nonostante il turnover concesso a Melli e Voigtmann. A siglare queste prestazioni sono stati i due Usa che finora avevano convinto di meno. McCallum e Ford escono dalla trasferta di Milano con una doppia doppia: il play 11 punti e 10 assist dimostrando che la ’palleggite’ di cui soffriva può lasciarsela alle spalle, l’ala forte 13 punti e 13 rimbalzi, ritrovando la vivacità che avevamo apprezzato in pre-season prima di diventare fin troppo passivo per non dire intangibile. Chissà, magari il pupo questa settimana lo ha lasciato dormire.

Una vittoria corale, con sei uomini in doppia cifra: tutti gli americani oltre a SuperTotè, diventato nel frattempo il 4° realizzatore della serie A (primo italiano in graduatoria) e Mazzola, tornato a ruggire e prendersi in scioltezza i tiri cruciali. Citazione di merito anche per Visconti, scelto da Buscaglia per l’ultimo quarto: Ricky ha risposto dando di morso in difesa e andando in lunetta a tirare i liberi della staffa con un’invidiabile freddezza. Tambone ha tirato meno bene di altre volte ma la sua presenza sul parquet è sempre una garanzia (5 assist in 19’). Con soli otto uomini, ma finalmente tutti produttivi, Buscaglia ha portato via lo scalpo da Milano lasciando basito Messina a chiedersi se sarebbe finita diversamente con un turnover meno drastico. Adesso però serve continuità, lo sappiamo tutti che una rondine non fa primavera.

Elisabetta Ferri