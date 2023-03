Dimenticare la Dozzese e "spennare" i Grifoni Buldog vuole il riscatto ma perde il suo capitano

La Buldog Lucrezia prova a rialzare la testa. Dopo la sconfitta in casa della Dozzese, seconda forza del torneo, i biancoblu oggi alle 16 in casa sfidano i Grifoni di Spello prima della pausa. Un match importante per i ragazzi di mister Elia Renzoni che vogliono rimanere in scia delle prime della classe, nonostante assenze pesanti come il capitano Javier Corvatta e Michele Sabatinelli. Il Lucrezia viene dalla sconfitta con la Dozzanese: "La Buldog non può essere trattata in questo modo da una direzione arbitrale assolutamente inadeguata e irrispettosa – così mister Elia Renzoni –. L’espulsione di Michele Sabatinelli e la prima ammonizione a Javier Corvatta, sono le decisioni più incredibili che abbia mai visto in tutte le mie gestioni. Non si tratta di errori o sviste arbitrali, situazioni che vanno accettate, ma di insinuazioni assurde che hanno innervosito la gara e ci hanno penalizzato in modo clamoroso". Ma ora bisogna concentrarsi sul prossimo incontro così il pivot Nicolò Copparoni: "La sconfitta di sabato scorso, oltre al fatto delle squalifiche molto pesanti, ci ha fatto spendere molto a livello mentale. Detto questo abbiamo i mezzi e la voglia per far bene tutto insieme". b.t.