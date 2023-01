Disastro stadio, il Comune gioca in difesa

Dopo il disastro di domenica (unica partita del calcio professionistico non giocata per pioggia in Italia per le pietose condizioni del Benelli) e dopo la richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia Malandrino di discutere una mozione per un progetto complessivo sullo stadio, su cui la Commissione nuove opere si era espressa negativamente, il Comune si difende. Lo fa con la stessa Commissione che scrive: "Nessuno ha mai detto che il Benelli è perfetto. Nessun commissario ha affermato che lo Stadio “Benelli“ non abbia la necessità di lavori di miglioramento, ma alle accuse di non attenzione e abbandono da parte dell’amministrazione di quel campo sportivo, è stato ribadito a Malandrino quanto sia già stato fatto e si continui a fare tuttora. Il sindaco e la Giunta avevano stanziato nella variazione al piano triennale delle opere i fondi necessari per copertura, abbassamento e allungamento della tribuna “Prato“ accogliendo le richieste dei tifosi e della Vis Pesaro. Ben 900mila euro che si vanno ad aggiungere alle altre ingenti somme (circa 2 milioni di euro) già finanziate per realizzare campo supplementare in prato sintetico con tribuna spettatori, sedute di tribuna coperta e laterali, ristrutturazione di spogliatoi e bagni, sostituzione di tutta l’illuminazione con nuovi pali e fari ad alta potenza, impianto di videosorveglianza, box per la sala operativa del Gos e le postazioni stampa, casse elettroniche, interventi alle cancellate e sistemazione delle panchine, smantellamento dell’ex anello della pista ciclabile in cemento, installazione della nuova tribuna “Prato“ come chiesto dai tifosi e realizzazione di un nuovo parcheggio di 200 stalli su via Simoncelli angolo via Campo Sportivo. Alle accuse del consigliere Malandrino di indifferenza e poca attenzione su quel sito sportivo, sono state ricordate le opere già eseguite e l’impegno dichiarato pubblicamente dal sindaco di continuare ad intercettare altri fondi per realizzare quanto ancora necessario alla riqualifica del Benelli".

"La bocciatura della maggioranza alla sua mozione – prosegue la nota – si motiva in quanto già superata perché chiedeva cose “ovvie“ delle quali già il sindaco e l’assessore Pozzi con tutta la giunta si sono fatti carico. Riteniamo sia stata una decisione giusta e necessaria quella del presidente della Vis Bosco di impiegare i 900mila euro in un primo momento destinati a bilancio per la copertura della “Prato“, per la sistemazione urgente del campo da gioco. Forse è sfuggito anche questo al consigliere di Fratelli d’Italia: che il sindaco si è già impegnato a trovare altre risorse per realizzare anche la copertura della tribuna stessa. Inoltre, con l’accordo raggiunto con Aspes verranno abbattuti la vecchia tribuna Prato e il muro perimetrale su via Campo Sportivo, dove la società andrà a realizzare la palazzina per i propri nuovi uffici. Si potranno così in seguito individuare anche una nuova localizzazione del circolo e dei servizi igienici. Da un consigliere comunale ci aspetteremmo più attenzione alle dichiarazioni che spesso siamo chiamati a smentire per fare dovuta chiarezza e corretta informazione".

d.e.