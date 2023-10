Divisione Regionale 2, Lupo Pesaro e Spartans vincono le prime partite

E’ iniziato, seppur non con tutte le partite in contemporanea, il campionato 202324 ex Promozione, da quest’anno denominato Divisione Regionale 2. Ad aprire le danze del girone A, tutto all’interno della provincia di Pesaro-Urbino, sono state le due partite giocate nella serata di mercoledì, la prima andata in scena alla palestra "Pirandello" tra Lupo Pesaro e Trashmen, la seconda a Montelabbate tra Montecchio Sport e Spartans. Alla "Pirandello" la vittoria è andata ai padroni di casa che hanno battuto i Trashmen 58-51, mentre nella palestra di Montelabbate gli ospiti degli Spartans hanno prevalso 53-64. Nella tarda serata di ieri si sono disputate altre due gare, la prima ad Acqualagna tra i padroni di casa e l’Asd Candelara, l’altra in Baia Flaminia tra Vuelle Pesaro A e Basket Fanum. Proprio la Vuelle A ha annunciato in settimana il proprio roster, composto da 11 conferme e 5 nuovi arrivi; prima conferma su tutti il coach che sarà ancora Lorenzo Longoni e potrà contare su un blocco importante derivante dalla scorsa stagione. Dal mercato sono arrivati invece Edoardo Santinelli, un passato al Basket Giovane tra serie D e C silver con 9,7 punti in tre stagioni e l’anno scorso al Navile Basket in Promozione Bolognese; Boris Jovanovic, tanti anni in Serie C con Loreto come ultima esperienza; Saverio Lorenzi e Michelangelo Terenzi in arrivo dal Real Basket Club Pesaro e infine Emanuele Crescentini, tanti anni passati tra le varie società di tutte le Marche (e non) in serie C e B, l’anno scorso tornato in serie D a Montecchio segnando 5,7 punti di media.

l.s.